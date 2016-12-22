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Общество

Полистовский заповедник провёл конкурс на лучшую новогоднюю ёлку

Полистовский заповедник подвел итоги конкурса на оригинальную поделку в виде новогодней ёлки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

Фото предоставлено Полистовским заповедником

«Без исключения все участники проявили творческую фантазию и активность в создании поделок, поэтому к нам поступило немало разнообразных и креативных работ», - отметили организаторы конкурса. В этом году в нем приняли участие ребята из 8 районов Псковской области: 10 школ, 2 детских садов и гимназии. Всего были представлены 197 поделок.

Фото предоставлено Полистовским заповедником

Во всех номинациях жюри определило победители, которым будут вручены грамоты и памятные подарки от Полистовского заповедника.

В младшей группе лучшим признали учащуюся Бежаницкой школы Елизавету Дёмкину. Среди старшеклассников отличился учащийся Дедовичской средней школы № 2 Никита Ефимов.

Фото предоставлено Полистовским заповедником

«Конечно, нам было очень тяжело выбрать лучшие работы, все ребята достойны победы. Участники, которые не заняли призовые места, получат благодарственные письма от Полистовского заповедника», - сказали устроители конкурса.

Большинство поделок планируется раздать различным организациям и жителям посёлка Бежаницы во время акции «Сбережём зелёную ель», которая состоится 25 декабря в 11:00.

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