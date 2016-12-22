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Общество

В Пскове состоялся благотворительный показ мультфильма «Тролли»

22 декабря в Пскове состоялся благотворительный показ мультипликационного фильма «Тролли». В нем приняли участие более 100 ребят из Пскова и Псковского района. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ученики коррекционных школ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете области по культуре.

 По окончании показа организаторы мероприятия вручили юным зрителям новогодние подарки.

Организатором показа выступила сеть кинотеатров, представленная в Пскове, при содействии Государственного комитета Псковской области по культуре, Государственного управления образования Псковской области и Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

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