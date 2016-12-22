Александр Котов переизбран на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»
Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня, 22 декабря, большинством голосов членов отчетно-выборной конференции «Единой России» переизбран на пост секретаря Псковского регионального отделения партии.
Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, за его кандидатуру проголосовали 78 участников конференции, за вице-спикера областного Собрания Виктора Антонова – 6.
Перед выборами нового состава политсовета Александр Котов напомнил, что президиум политсовета обратился за разрешением сократить количественный состав до 37 человек. Участники конференции также поддержали это решение.