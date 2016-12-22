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Поджечь дом в Плюсском районе попытался знакомый хозяйки

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району по «горячим следам» установили подозреваемого в попытке поджога дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Запесенье в ночь на 21 декабря 37-летний ранее судимый житель соседней деревни Которск попытался совершить поджог дома на улице Римского-Корсакова.

В этом доме проживает знакомая этого гражданина, с которой у них накануне произошел конфликт. На почве неприязненных отношений, используя канистру с бензином, подозреваемый попытался поджечь стену строения. Однако, обеспокоенные жильцы вскоре вышли во двор, а мужчина поспешил скрыться на велосипеде.

Возгорание было ликвидировано. Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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