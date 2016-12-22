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Общество

В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»

Отреставрированный кинотеатр «Родина» в Порхове, прекративший работу более 15 лет назад, открыл свои двери для посетителей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня не обычный день для нашего района: у нас зарождается синематограф, - подчеркнул глава Порховского района Виктор Степанов. - Сегодня мы присутствуем при втором рождении нашего кинотеатра». Он также поблагодарил всех, кто причастен к реставрации и открытию кинотеатра.

В новом кинозале установлены цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран, деревянные стулья заменены на новые комфортабельные кресла. Всего в зрительном зале 144 места.

На первом сеансе зрителям покажут российскую новогоднюю киноленту «Ёлки-5». Фильм был выбран по результатам интернет-опроса местных жителей, организованного городским краеведческим музеем и совместно с администрацией района.

Отметим, что порховский кинотеатр «Родина» станет первым районным кинотеатром в Псковской области, переоснащенным в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. Заявку на участие в ней Порховский краеведческий музей подал по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака. На средства федеральной субсидии в размере 5 млн рублей были приобретены техника и специализированное оборудование. Капитальный ремонт помещений выполнен совместными усилиями областного и районного бюджетов. Во время ремонта в зале специально был опущен уровень потолка и обшиты стены, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы.

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