Музей старой киноаппаратуры создадут в Порхове

17:16, 22 декабря 2016, ПАИ

В порховском кинотеатре «Родина» в 2017 году откроется экспозиция старой киноаппаратуры. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с открытия кинотеатра после реконструкции, которое проходит сегодня, 22 декабря.

Напомним, кинотеатр в Порхове был закрыт из-за нерентабельности более 15 лет назад.

Отметим, что порховский кинотеатр «Родина» стал первым районным кинотеатром в Псковской области, переоснащенным в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов.

На средства федеральной субсидии в размере 5 миллионов рублей были приобретены техника и специализированное оборудование. Капитальный ремонт помещений выполнен совместными усилиями областного и районного бюджетов. Во время ремонта в зале специально был опущен уровень потолка и обшиты стены, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы.

В новом кинозале установлены цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран, деревянные стулья заменены на новые комфортабельные кресла. Всего в зрительном зале 144 места.