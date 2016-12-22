0
18:05
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
17:41
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
16:42
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
15:28
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова
15:24
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
12:34
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились
11:26
Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова
Еще новости
Общество

Музей старой киноаппаратуры создадут в Порхове

В порховском кинотеатре «Родина» в 2017 году откроется экспозиция старой киноаппаратуры. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с открытия кинотеатра после реконструкции, которое проходит сегодня, 22 декабря.

Напомним, кинотеатр в Порхове был закрыт из-за нерентабельности более 15 лет назад.

Отметим, что порховский кинотеатр «Родина» стал первым районным кинотеатром в Псковской области, переоснащенным в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов.

На средства федеральной субсидии в размере 5 миллионов рублей были приобретены техника и специализированное оборудование. Капитальный ремонт помещений выполнен совместными усилиями областного и районного бюджетов. Во время ремонта в зале специально был опущен уровень потолка и обшиты стены, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы.

В новом кинозале установлены цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран, деревянные стулья заменены на новые комфортабельные кресла. Всего в зрительном зале 144 места.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
22 декабря 2016
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание» 2
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
22 декабря 2016
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
22 декабря 2016
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова
22 декабря 2016
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова 4
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
22 декабря 2016
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились
22 декабря 2016
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились 3
Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова
22 декабря 2016
Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова 8
Эффективной деятельности на благо жителей региона пожелал псковским энергетикам Александр Котов
22 декабря 2016
Эффективной деятельности на благо жителей региона пожелал псковским энергетикам Александр Котов

Идет загрузка...