Во время новогодних праздников изменится график движения пригородных поездов
Во время новогодних праздников изменится график движения пригородных поездов , сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками, устанавливается следующий график движения пригородных электропоездов:
31 декабря 2016 года – 7 января 2017 – график субботы,
8 января 2017 года – график воскресенья.
Также в этот период внесены изменения в расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в зоне обслуживания компании. Более подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО «СЗППК».