«Горячую вечеринку» организуют для псковичей 1 января

17:01, 22 декабря 2016, ПАИ

Новогодние представления для детей и взрослых подготовили учреждения культуры Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в Доме офицеров 24-30 декабря и 2-6 января в 11:00 и 14:00 состоится интерактивное шоу для детей «Тайна белой медведицы». 8 января в 14:00 для учащихся воскресной школы воинского храма святого князя Александра Невского пройдет «Рождественская ёлка».

В Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина (Летний сад, Октябрьский проспект, 34) 22-29 декабря в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 детям в возрасте от 6 до 11 лет покажут новогоднюю интерактивную программу «Сказки из сундука». В это же время подростков от 11 лет приглашают на «пиратскую» вечеринку «Время чудес, или Джек Воробей собирает друзей».

30 декабря с 16:00 до 20:00 там же для людей элегантного возраста состоится «Новогодний бал», а с 21:00 до 2:00 будет проведена дискотека.

1 января с 21:00 до 2:00 псковичей приглашают отдохнуть на «Горячей вечеринке». В программе вечера: веселые конкурсы и викторины, выступление участников проекта «Знай наших», танцевальная программа. 7 января в такое же время – праздничная дискотека.