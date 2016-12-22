Избран новый состав политсовета псковской «Единой России»

17:10, 22 декабря 2016, ПАИ

Члены региональной отчетно-выборной конференции «Единой России», сегодня, 22 декабря, избрали новый состав областного политсовета партии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, участники конференции приняли решение сократить состав политсовета до 37 человек. С такой инициативой выступил секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Котов.

Отметим, что не мене 30% членов политсовета в соответствии с уставом партии избираются из числа руководителей первичных отделений. Секретарь регионального отделения входит в состав политсовета автоматически.

В новый состав политсовета вошли Александр Котов, Наталья Абрамова, Дарья Козьякова, Сергей Агарёв, Александр Кузнецов, Светлана Алексеева, Ян Лузин, Виктор Антонов, Константин Максимов, Елена Афоненкова, Андрей Неофитов, Галина Базарова, Виктор Остренко, Анатолий Бойцов, Лариса Петрикова, Александр Борисов, Борис Полозов, Александр Братчиков, Виталий Пономаренко, Геннадий Григорьев, Сергей Пустов, Сергей Гусев, Роман Романов, Елена Даньшова, Алексей Севастьянов, Светлана Жирнова, Юрий Сорокин, Валентина Иванова, Любовь Степанова, Кристина Калашникова, Анатолий Тиханов, Валентин Каленский, Иван Цецерский, Андрей Козлов, Игорь Чучалов, Николай Козловский и Владимир Яников.

Кроме того, на конференции были выбраны делегаты на 16-й съезд партии, который пройдёт 22 января: секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения № 244 (город Остров) Лариса Петрикова. Александр Котов отметил, что выбирали кандидатуры по тем округам, где на выборах в Госдуму партия получила наилучшие результаты. Так, в Стругокрасненском районе «Единая Россия» получила 63,4% голосов избирателей, на территории избирательного округа, где расположено первичное отделение № 244 - 73,9%.