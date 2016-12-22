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Культура

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, «переворачивающая мир с ног на голову»

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «XPLACE 60 минут будущего», приуроченная к новогодним каникулам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Псковского музея-заповедника

«Первые посетители этой выставки сегодня уже смогли одной только силой мысли поднять в воздух вертолёт, перенеслись в юрту степных кочевников и в эпоху динозавров и как следует там осмотрелись, попробовали рисовать, воспринимая мир вверх ногами, и покатались на гироскутере», - поделились организаторы мероприятия.

Фото пресс-службы Псковского музея-заповедника

Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, «которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову». «Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию, - рассказали в музее. - Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе».

Фото пресс-службы Псковского музея-заповедника

В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность силу духа и воли, учат управлять своим телом.

Эта выставка продлится до 29 января, она работает с 11:00 до 18:00. Выходные дни: каждый понедельник и 27 декабря. Стоимость билетов: детский (до 5 лет) – бесплатно, школьный (до 16 лет) – 200 рублей, взрослый – 250 рублей.

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