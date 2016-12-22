Псковские тепловые сети празднуют 50-летие

17:31, 22 декабря 2016, ПАИ

Предприятие «Псковские тепловые сети» празднует 50-летний юбилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ПТС ведет свою историю с декабря 1966 года, когда в городе было организовано хозрасчетное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей отдела коммунального хозяйства. На сегодня основной деятельностью Псковских теплосетей является обеспечение более 80% жителей многоквартирных домов и предприятий областного центра тепловой энергией для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд.

На предприятии трудятся чуть более тысячи человек. Они занимаются обслуживанием 248 километров сетей, 25 котельных (из них три полностью автоматические). В качестве основного топлива используется газ. На предприятии функционирует 81 центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды.

Главным богатством Псковских тепловых сетей директор предприятия Александр Коростелев, который отдал работе на ПТС 40 лет своей жизни, называет людей, преданных своему делу профессионалов: «Наш коллектив - это сочетание опыта и молодости. Если раньше молодые специалисты сложно шли к нам работать, то сегодня мы омолодили существенную часть коллектива. Обучаем персонал в университете, заключаем ученические договоры. Молодые люди спокойно учатся и знают, что в течение 5 лет они будут работать на ПТС, им есть куда идти. Многие ребята остаются».

А. Коростелев также отметил, что согласно инвестиционной программе на ближайшие три года предприятие продолжит курс на модернизацию и будет помогать развивать городские территории: «Мы прокладываем теплотрассы в Борисовичи, Запсковье, Овсище - эти районы с активной застройкой будут получать тепло в полном объеме. Также в наших планах реконструкция котельной на улице Маргелова».