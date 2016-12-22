Правительство Пермского края отправлено в отставку

17:55, 22 декабря 2016, ПАИ

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин сегодня, 22 декабря, отправил в отставку правительство региона, сообщают российские СМИ. На встрече глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу». Губернатор лично будет руководить правительством края.

Также Басаргин сообщил о новых приоритетах в работе. До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности. При этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти края не предусмотрен.

Теперь правительство будет курировать почти все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. А это потребует принятия новой и корректировки старой нормативно-правовой базы.