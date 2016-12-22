В Москве похоронили убитого в Турции российского посла
На Химкинском кладбище Москвы похоронили посла России в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря на фотовыставке в Анкаре, сообщает «Интерфакс».
Церемония погребения дипломата прошла с воинскими почестями. Гроб Карлова был покрыт государственным флагом России. В церемонии участвовали почетный караул и военный оркестр.
Имя Карлова было увековечено на мемориальной доске на здании МИДа. Президент России Владимир Путин присвоил послу звание Героя России (посмертно).