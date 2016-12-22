Стивен Сигал стал соучредителем ООО «Русские ярмарки»

19:30, 22 декабря 2016, ПАИ

Голливудский актер Стивен Сигал стал соучредителем ООО «Русские ярмарки», ему принадлежит доля в 20%. Об этом сообщает РБК. Еще 80% владеет компания ООО «Фирма ЗАР» российского бизнесмена Акифа Гилалова.

По информации РБК, в рамках проекта планируется создать временные и постоянные промышленные и сельскохозяйтвенные ярмарки в 85 регионах страны. Концепция ярмарочных проектов, предполагает строительство однотипных торгово-ярмарочных площадей, общей площадью около 4 млн кв.м. Общий объем инвестиций в проект составит около $2,5 млрд. «Компания намерена вернуть ярмаркам значение двигателя бизнеса, распространение и пропаганды инноваций, сделав при этом акцент на локальной продукции изготовленной под брендом «сделано в России»,— говорится в комментарии, который представитель Стивена Сигала передал РБК.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин в ходе личной встречи вручил паспорт гражданина России американскому актеру. Ранее президент подписал указ о приеме актера в российское гражданство. Комментируя решение президента, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Стивен Сигал «действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал». «Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации»,— добавил представитель Кремля.