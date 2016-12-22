IKEA выплатит $50 млн компенсации за смерть детей от комодов

19:40, 22 декабря 2016, ПАИ

Шведская компания IKEA выплатит $50 млн в качестве компенсации семьям, чьи дети были задавлены комодами. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что эту сумму разделят поровну между собой три семьи: Коллас из штата Пенсильвания, Эллиз из Вашингтона и Макги из Миннесоты, чьи сыновья погибли от падения на них комодов компании.

Агентство сообщает, что решение было принято после двухдневного слушания. В дополнение к $50 млн IKEA пожертвует $50 тыс. трем детским больницам, а также $100 тыс. детской благотворительной организации «Фонд Шейна».

Ранее IKEA объявила об отзыве 29 млн комодов в США после смерти троих детей.