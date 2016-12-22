Бюджет Пскова на 2017 год и плановый период прошел процедуру публичных слушаний

19:55, 22 декабря 2016, ПАИ

Параметры бюджета города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов прошел процедуру публичных слушаний сегодня, 22 декабря, в Псковской городской Думе. Слушания провел глава Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщилди в пресс-службе ОМСУ города.

Начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт доложила об основных характеристиках муниципального бюджета на 2017 год. Она отметила, что на трехлетний период запланировано постепенное снижение муниципального долга: «Сегодняшние цифры бюджета на 2017 год сопоставимы с изначальным бюджетом прошлого года. Общий объем доходов составляет 3,33 млрд рублей, общий объем расходов - 3,46 млрд рублей. Дефицит внесенного бюджета - 128 млн рублей (10%)». На плановый период бюджет бездефицитный. Общий объем доходов и расходов на 2018 год равен 3,3 млрд рублей, в 2019 году доходы также планируются равными расходам и составляют 3,26 млрд рублей. Финансирование города будет вестись по 12 муниципальным программам.

В ходе публичных слушаний были высказаны предложения представителей бюджетных организаций и жителей города в части формирования муниципальных расходов. Так, горожане предложили обратить внимание в бюджете на реабилитацию людей с ограниченными возможностями, продумать распределение средств на детский летний отдых и оздоровление, малые городские парки и скверы, заложить расходы на ремонт памятников, связанных со 100-летием Октябрьской революции, юбилей которой страна отметит в 2017 году.

В завершении публичных слушаний председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Евгений Самуйлов отметил, что «в проекте бюджета города заложено достаточно средств на решение вопросов местного значения».

Глава Пскова Иван Цецерский заверил собравшихся, что поступившие предложения будут рассмотрены, проработаны и найдут отражение в конкретных статьях расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: «Бюджет необходимо шлифовать, принять и продолжить работу по его наполнению с органами региональной и государственной власти».

По итогам публичных слушаний по проекту бюджета города Пскова на 2017 год и плановый период все предложения участников будут обобщены и направлены для обсуждения в администрацию города Пскова, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской думы. Протокол будет опубликован на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и в газете «Псковские Новости», где можно будет подробнее ознакомиться с высказываниями граждан.