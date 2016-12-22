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Страна и мир

Лужков загорелся идеей одноэтажной России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает главным богатством России сельскохозяйственные угодья. Об этом он рассказал в интервью kp.ru в четверг, 22 декабря.

«Земельный, климатический, индустриальный ресурсы России достаточны, с избытком, чтобы прокормить в два-три раза больше населения, чем ныне живет в нашей стране», — сказал Лужков.

По его мнению, путь возрождения России лежит через «возврат на ниву». По оценкам бывшего мэра, сейчас половина земель сельхозназначения не используется, и это «головотяпство».

«Мне люба идея одноэтажной (усадебной) России, а не мегаполиса-муравейника, в который хотят превратить Белокаменную, растянув ее протяженность чуть ли не до Калуги», — резюмировал Лужков.

5 декабря сообщалось, что бывший столичный градоначальник может стать руководителем специальной комиссии по земельную вопросу, которую планируется создать в Калининградской области.

В конце сентября Лужков после получения в Кремле ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени пообещал «вернуться из небытия» и помочь стране с сельским хозяйством.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сейчас он владеет предприятием «Частный конный завод "Веедерн"», которое расположено в Калининградской области. Это единственное хозяйство в России по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие также занимается выращиваем зерновых культур.

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