Треть украинцев хотели бы восстановить СССР

20:15, 22 декабря 2016, ПАИ

Среди этнических русских украинцев 39% не хотят восстановления Советского Союза. Об этом свидетельствует исследование социологической службы Центра Разумкова, пишет Росбалт.

21,7% респондентов хотят восстановления СССР, но соглашаются с тем, что в современных условиях это нереально. Вместе с тем 12,8% опрошенных украинцев сказали, что хотят восстановления СССР, а 0,1% — не ответили на этот вопрос.

Социологи отметили, что те, кто не хочет восстановления Советского Союза, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в восточном регионе до 87% — в западном). Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза, 69%, то среди этнических русских — всего 39%. Если среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 лет и больше — всего 44%. В ходе исследования социологи узнали, что, чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза — от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.

Также опрос продемонстрировал, что те граждане, которые хотят восстановления Советского Союза, чаще всего обосновывают свое стремление тем, что во времена СССР была уверенность в завтрашнем дне (70%), высокий уровень социальных гарантий (64%), возможность бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствие безработицы (55%), достаточный материальный уровень жизни (53%), испытывали гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%), стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%).

В ходе исследования опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.