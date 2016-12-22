В псковском колледже искусств стартовал «Новогодний проект - 2017»

20:42, 22 декабря 2016, ПАИ

«Новогодний проект -2017» стартовал в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

В рамках проекта студенты 3 курса специализации «Театральное творчество» (мастер курса Людмила Масленникова), 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (мастер курса Раиса Шалухина) и творческое объединение «Дебют» (руководитель Снежана Власова) подготовили Новогодние интерактивные игровые программы для детей.

Несколько благотворительных представлений уже состоялись. 20 декабря участники творческого объединения «Дебют» выступили перед воспитанниками Псковского социального приюта. 21 декабря в рамках благотворительной программы Псковского отделения Российского Детского фонда студенты специализации «Театральное творчество» посетили Бобровский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями.

26 и 27 декабря представления увидят в Псковских интеграционных мастерских, в хирургии и лор отделении Детской областной больницы, а 28 декабря в Пушкиногорском доме-интернате.

«Юные зрители принимают активное участие во всех представлениях, внимательно следят за героями, сопереживают им, играют, разгадывают загадки, водят хороводы, и, конечно, искренне радуются встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участие в благотворительных представлениях очень важно для студентов колледжа искусств. Именно так ребята воспитывают в себе свои самые лучшие качества - ответственность, бескорыстие, чуткость», - отметили в колледже.