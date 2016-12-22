0
22:18
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
18:05
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
17:41
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
16:42
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
15:28
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова
15:24
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
12:34
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились
Еще новости
Общество

В псковском колледже искусств стартовал «Новогодний проект - 2017»

«Новогодний проект -2017» стартовал в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

В рамках проекта студенты 3 курса специализации «Театральное творчество» (мастер курса Людмила Масленникова), 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (мастер курса Раиса  Шалухина) и творческое объединение «Дебют» (руководитель Снежана Власова) подготовили Новогодние интерактивные игровые программы для детей.

Несколько благотворительных представлений уже состоялись. 20 декабря участники творческого объединения «Дебют» выступили перед воспитанниками Псковского социального приюта. 21 декабря в рамках благотворительной программы Псковского отделения Российского Детского фонда студенты специализации «Театральное творчество» посетили Бобровский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями.

26 и 27 декабря представления увидят в Псковских интеграционных мастерских, в хирургии и лор отделении Детской областной больницы, а 28 декабря в Пушкиногорском доме-интернате.

«Юные зрители принимают активное участие во всех представлениях, внимательно следят за героями, сопереживают им, играют, разгадывают загадки, водят хороводы, и, конечно, искренне радуются встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участие в благотворительных представлениях очень важно для студентов колледжа искусств. Именно так ребята воспитывают в себе свои самые лучшие качества - ответственность, бескорыстие, чуткость», - отметили в колледже.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
22 декабря 2016
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
22 декабря 2016
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание» 2
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
22 декабря 2016
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
22 декабря 2016
В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова
22 декабря 2016
Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова 4
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
22 декабря 2016
Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились
22 декабря 2016
Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились 3
Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова
22 декабря 2016
Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова 9

Идет загрузка...