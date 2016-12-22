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Общество

Бюджетников решили перевести на карту «Мир» с января 2018 года

Комитет Госдумы по финансовым рынкам внес в нижнюю палату парламента пакет поправок, которые переводят бюджетников на зарплатные карты «Мир» с 2018 года и расширяют инфраструктуру для их выпуска и приема. Об этом пишет Rambler News Service.

Согласно законопроекту, граждане, получающие зарплату из бюджета, должны быть обеспечены картами «Мир» до 1 января 2018 года. С этого срока все операции по счетам будут переведены исключительно на национальные платежные инструменты.

Для бюджетников, тем не менее, сохранится возможность одновременного использования международных карт по тому же счету. В этом случае на карте будут размещены логотипы двух платежных систем.

Кроме того, внесенный законопроект позволит выпускать «Мир» за рубежом и обяжет обеспечивать соответствующими терминалами оплаты большее число российских компаний.

20 сентября газета «Ведомости» писала, что Банк России предложил законодательно обязать банки выдать до 1 января 2018 года работникам госсектора национальные карты, на которые они будут получать деньги из бюджета и внебюджетных госфондов.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).

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