СБР отказался от проведения чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове

21:03, 22 декабря 2016, ПАИ

Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове, сообщается на портале m.championat.com.

Напомним, на минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.

Всероссийские отборочные соревнования в состав сборной России на Первенство мира по биатлону среди юниоров и юношей должны были пройти в начале феврале 2017 года в Острове на базе СОЦ «Юность». Они должны были стать тестовым испытанием перед международными соревнованиями. Само Первенство мира по биатлону планировалось к проведению в Острове с 22 февраля по 2 марта 2017 года.