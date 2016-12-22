Шойгу сообщил о полном переходе к профессиональному сержантскому корпусу

21:12, 22 декабря 2016, ПАИ

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании Коллегии военного ведомства, сообщил, что впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным, пишет Лента.ру.

По словам Шойгу, значительно повысился уровень подготовки военнослужащих. Укомплектованность личным составом доведена до 93 процентов, а численность военных по контракту — до 384 тысяч человек.

В конце 2015-го главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявлял, что в том году впервые количество контрактников превысило число призывников.

«На сегодняшний день в армии служат 352 тысячи военнослужащих по контракту и 297 тысяч по призыву. Эта пропорция и дальше будет увеличиваться в пользу контракта. К исходу следующего года планируется иметь 384 тысячи контрактников. К 2018 году — 425 тысяч. Как сказал министр обороны, это не предел. Если позволят финансово-экономические обстоятельства, то число еще может быть увеличено», — подчеркивал он.