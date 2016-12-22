Пенсионеры в Москве запасаются валокордином из-за возможного ограничения продаж

21:31, 22 декабря 2016, ПАИ

В части московских аптек отмечается повышенный спрос на валокордин после сообщений о том, что настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в некоторых московских аптеках пенсионеры покупают лекарство в больших количествах — про запас.

22 декабря вице-премьер правительства Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и «Боярышник», будут продавать в аптеках по рецепту.

Как рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева, перевод лекарственных спиртосодержащих товаров на рецептурный отпуск может повлечь дополнительную нагрузку на поликлиники.

По ее словам, люди отравились не лекарственным средством, а бытовой химией, которую назвали как лекарственное средство — «Боярышником».

«Если назвать автомобиль не «Калиной», а «Боярышником», то его тоже надо будет отпускать по рецептам? Эти инициативы вызовут ажиотажный спрос на лекарственные спиртосодержащие капли. Люди напуганы, что им придется бежать в поликлинику, получать рецепт у врача, тратить на это время. Ажиотажный спрос в дальнейшем может привести к временному дефициту. Мы мониторим ситуацию со спросом на лекарственные спиртосодержащие препараты. Частично всплески ажиотажного спроса есть», — отметила она.

Как сообщалось, число погибших в результате отравления ядовитым лосьоном «Боярышник» в Иркутске выросло до 71 человека.