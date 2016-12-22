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Общество

Псковские спасатели провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр

Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. 22 декабря 2016 года в целях мониторинга ситуации на зимних водоёмах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На реке Великая разведка проходила от Ольгинского моста до Псковского озера. От Ольгинского моста до моста Александра Невского толщина льда 10-20 сантиметров, затем повсеместно по всей акватории реки - 10 см. Наблюдаются промоины в районах н.п. Родина и Писковичи, частые промоины в районе жилого комплекса «Видный». В устье реки частые промоины с большими участками воды, лед повсеместно покрыт слоем воды.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда составляет 10-15 см., лед ровный. Встречаются заломы высотой до 50 см., идущие по трещинам.

На Чудском озере разведка проходила в районе населённых пунктов: д. Спицино, д. Сторожинец, д. Ветвенник, д. Береговая Лунёвщина, д. Устье, д. Синьковщина, д. Лаптовицы, д. Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено, что по всему озеру лёд ломаный. В районе д. Устье имеется открытый участок воды шириной около 100 метров на удалении от берега в полтора километра. В районе д. Устье, д Сторожинец ледяные торосы достигают высоты до двух метров, средняя толщина льда по всему озеру составляет от 8 до 10 см.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает всех любителей отдыха на водоёмах зимой быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на лед водоемов.

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