Папа римский поручил чиновникам Ватикана назначать женщин и мирян на высшие посты

21:54, 22 декабря 2016, ПАИ

Папа римский Франциск продолжает проводить реформы в Ватикане. На этот раз он поручил чиновникам назначать женщин и нерелигиозных специалистов на высшие посты в Курии, передает AP. Таким образом понтифик хочет «встряхнуть» администрацию Ватикана.

Папа римский сообщил, что процесс реформ он начал в 2013 году и намерен провести не только «косметические» изменения. В декабре 2014 года Папа Франциск обозначил список «болезней», поразивших священную Курию, среди которых «духовная болезнь Альцгеймера», «душевное окаменение», «коррупция нравов».

Напомним, в марте Папа римский Франциск ввел новые правила причисления к лику святых Римско-католической церкви из-за обвинений в коррупции. Новые правила формируют механизм, с помощью которого жертвователи, поддерживающие кандидата, смогут платить за работу Конгрегации по канонизации святых. При этом для каждого возможного святого назначается администратор, который должен следить за расходами, готовить ежегодный бюджет и отчитываться местному епископу.