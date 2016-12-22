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Общество

Торгово-промышленная палата инициировала ряд важных для бизнеса законодательных поправок

Торгово-промышленная палата (ТПП) инициировала внесение в профильные комитеты Госдумы ряд важных для бизнеса поправок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ТПП.

В частности,  палатой были направлены поправки о применении налогового вычета в размере 18 тысяч рублей не только в отношении приобретения новых кассовых аппаратов, но и на модернизацию имеющихся касс. Указанный вычет также предложено распространить на затраты по замене фискального накопителя и по оплате услуг оператора фискальных данных.

ТПП также подготовила изменения к правительственному законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле», конкретизирующие форму и сроки направления уполномоченным банком отказа в осуществлении валютной операции. В частности, в палате полагают, что такое решение должно быть направлено уполномоченным банком в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения такого решения.

Также палатой инициированы поправки к проекту закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законопроект предусматривает установление обязательного условия об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в течение 30 дней с даты подписания документа о приемке товара (работ, услуг). Поправками от ТПП РФ предлагается установить сокращенный 10-дневный срок (оплаты товаров, работ, услуг) по контракту для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), являющихся субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями.

В целом за осеннюю сессию Госдумы палатой осуществлено сопровождение более 100 законопроектов и подзаконных нормативных правовых актов, уточнили в пресс-службе ТПП.

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