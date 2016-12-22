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Общество

Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок

Международный детский центр «Артек» объявил о том, что с 1 января 2017 года вступают в силу новые правила распределения путевок, благодаря которому возможность отдохнуть в знаменитом центре появится у каждого юного россиянина через автоматизированную электронную систему «АИС «Путевки». Об этом говорится в сообщении МДЦ, пишет Лента.ру.

С 2017 года через эту систему будут распространяться все путевки в МДЦ «Артек» в качестве поощрения за достижения активных детей и молодежи.

Система разработана во исполнение Программы развития ФГБОУ МДЦ «Артек» на 2015–2020 годы. АИС «Путевки» обеспечивает равный доступ детей из всех российских регионов к конкурсным процедурам получения путевки в «Артек» и повышает прозрачность и объективность проведения конкурса на основе автоматизированного анализа личных достижений детей и молодежи, говорится в сообщении.

Сформированная в итоге база детей и их достижений также позволяет анализировать и оценивать эффективность образовательной политики в регионах.

Ребенок или его родитель создает на портале «Артека» личный профиль и выкладывает свое портфолио — наиболее значимые достижения, включая грамоты, благодарности за заслуги в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, дипломы за призовые места, фото медалей, кубков, результаты проведенных исследований, творческие работы.

По заданным системе критериям достижения получают так называемый «вес», затем рассчитывается балл всего портфолио. После этого в режиме реального времени на основании этих баллов происходит автоматический расчет личного рейтинга кандидата и формирование списка кандидатов на поощрение путевками (по типу существовавшего ранее «проходного балла» в вузах).

Каждый регион обладает полномочиями самостоятельно определять в баллах вес и значимость достижения ребенка по разным направлениям. Например, в диплом победителя областного конкурса получит более высокий балл, нежели диплом победителя школьного конкурса.

Система поощрения позволяет оценивать достижения ребенка и для реализации платных путевок. С учетом ограниченного количества коммерческих мест (5 процентов от общего числа) здесь также важна прозрачность и объективность при отборе.

В сообщении отмечается, что заложенные механизмы оценки позволяют операторам субъектов России и тематическим партнерам «Артека» формировать соотношение тех или иных показателей в портфолио в соответствии с региональной образовательной политикой. «Таким образом, обеспечиваются равные для всех детей возможности независимо от населенного пункта, количества проводимых в регионе конкурсов, олимпиад и прочих мероприятий, социального статуса родителей ребенка.

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