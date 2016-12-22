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Политика

Трамп высказался за увеличение ядерного арсенала США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости увеличения ядерного арсенала Соединенных Штатов, таким образом выступив против политики, которую проводили его предшественники.

Так, на своей странице в Twitter Трамп написал следующее: «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал. По крайней мере до того времени, когда мир пересмотрит свое отношение к этому оружию».

Как отмечает агентство Reuters, позиция Трампа отличается от той политики, которую проводили его предшественники. В частности, президент Барак Обама с одной стороны занимался сокращением ядерного арсенала, а с другой — выступал за модернизацию тысяч ракет. При этом позицию главы Белого дома критиковали сторонники ядерного разоружения. По их мнению, денежные вливания в модернизацию оружия массового уничтожения могут привести к новой гонке вооружений с Россией и Китаем.

По данным агентства, в создании нового поколения межконтинентальных ракет заинтересованы компании Locheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Стоимость проекта оценивается в $85 млрд.

Вопрос об отношении Трампа к ядерному оружию поднимался во время предвыборной кампании в США. В одном из интервью эксперт телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что беседовал с советником Трампа по внешней политике. Тот признался, что миллиардера постоянно интересовал вопрос, почему США не используют ядерное оружие, если оно у страны есть.

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