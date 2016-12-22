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Андрей Турчак: Союз биатлонистов России принял непростое, но взвешенное решение

Губернатор Псковской области Андрей Турчак прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от проведения юниорского чемпионата мира-2017 в Острове (Псковская область) и этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Союз биатлонистов России принял непростое, но взвешенное решение. Конечно, это огромное разочарование для всех спортивных болельщиков, которые с нетерпением ждали этот спортивный праздник, но я уверен, что в скором времени большой биатлон вернется в Россию. На протяжении двух лет регион готовился к проведению Чемпионата мира по биатлону среди юниоров в Острове. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра „Юность“, чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира, и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион был готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной Чемпионат России по биатлону среди юниоров», - отметил Андрей Турчак.

Напомним, сегодня исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух биатлонистов в связи с дисциплинарными расследованиями МОК. В свою очередь Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.

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