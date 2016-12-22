Великолукский свиноводческий комплекс обеспечит дровами нуждающихся жителей Пореченской волости

09:10, 23 декабря 2016, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс нашел возможность безвозмездно обеспечить дровами в отопительный сезон 2016-2017 годов самые нуждающиеся категории граждан Пореченской волости Великолукского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, речь идет о многодетных семьях, а также тех, чьи доходы едва достигают прожиточного минимума.

«Мы очень внимательно отнеслись к данной проблеме. В некоторых домах, действительно, ситуация с отоплением складывается очень непростая, а где-то дрова вот-вот закончатся, причем по вполне объективным причинам. А печку топить нужно обязательно, ведь в большинстве таких нуждающихся семей есть дети», - отмечают представители ООО «ВСК. - «Так что, оказывая помощь мы, в первую очередь, помогаем не району, мы думаем о детях, чтобы они не замерзли».

В соответствии с подготовленными в администрации сельского поселения «Пореченская волость» списками машины дров стали развозить жителям уже в конце ноября.