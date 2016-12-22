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Общество

В Иркутске за сутки изъяли 22 тысячи литров «боярышника»

Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в стеклянные емкости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«22 декабря оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями Следственного управления СК РФ по Иркутской области в подвале коттеджа, расположенного по улице Автомобильной Иркутска, обнаружено и изъято 10 тыс. бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в стеклянные емкости по 250 мл», - рассказала она.

Также она отметила, что за четыре дня полицейскими проверено свыше 3,5 тысяч областных торговых предприятий, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки.

Ирина Волк также добавила, что из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

По ее словам, участковыми уполномоченными полиции региона и сотрудниками патрульно-постовой службы при активной помощи местных администраций, представителей жилищных УК, волонтеров и молодежных организаций проводятся беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» с 17 по 22 декабря погибли свыше 70 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия запрещенной продукции в продаже. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.

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