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Общество

День целителя от глазных болезней наступил по народному календарю

23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом, сообщает calend.ru.

Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Раньше верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи. Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока еще незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в русском народе по этому поводу. И добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена». На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать. 

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