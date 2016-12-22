0
16:29
Александр Котов переизбран на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»
15:14
Андрей Турчак: Предстоит большой избирательный цикл, то, что было в 2016 году - лишь тренировка
15:10
Александр Котов: Изменяется подход к реализации партийных проектов «Единой России»
12:13
Андрей Букин: Я вернулся в политику и намерен участвовать в выборах
21:42
Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира
15:43
22 декабря псковские единороссы выберут секретаря регионального отделения партии
20:14
Посол России в Турции умер после покушения
Еще новости
Политика

28 декабря состоится очередная 77-я сессия Псковской городской Думы

28 декабря в 10:00 в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) состоится очередная 77-я сессия гордумы пятого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включено 20 вопросов по жизнедеятельности  города. Среди основных вопросов - «О бюджете  города Пскова на 2017 год  и плановый период  2018  и 2019 годов».

Парламентарии рассмотрят условия приватизации муниципального предприятия «Центральная городская аптека № 2», а также внесут изменения в некоторые муниципальные нормативные правовые акты. Планируется, что депутаты предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям. С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов переизбран на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»
22 декабря 2016
Александр Котов переизбран на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»
Андрей Турчак: Предстоит большой избирательный цикл, то, что было в 2016 году - лишь тренировка
22 декабря 2016
Андрей Турчак: Предстоит большой избирательный цикл, то, что было в 2016 году - лишь тренировка
Александр Котов: Изменяется подход к реализации партийных проектов «Единой России»
22 декабря 2016
Александр Котов: Изменяется подход к реализации партийных проектов «Единой России»
Андрей Букин: Я вернулся в политику и намерен участвовать в выборах
22 декабря 2016
Андрей Букин: Я вернулся в политику и намерен участвовать в выборах 2
Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира
20 декабря 2016
Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира 11
22 декабря псковские единороссы выберут секретаря регионального отделения партии
20 декабря 2016
22 декабря псковские единороссы выберут секретаря регионального отделения партии 8
Посол России в Турции умер после покушения
19 декабря 2016
Посол России в Турции умер после покушения 21
Пётр Алексеенко возглавил псковский обком КПРФ
17 декабря 2016
Пётр Алексеенко возглавил псковский обком КПРФ

Идет загрузка...