28 декабря состоится очередная 77-я сессия Псковской городской Думы

09:32, 23 декабря 2016, ПАИ

28 декабря в 10:00 в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) состоится очередная 77-я сессия гордумы пятого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включено 20 вопросов по жизнедеятельности города. Среди основных вопросов - «О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Парламентарии рассмотрят условия приватизации муниципального предприятия «Центральная городская аптека № 2», а также внесут изменения в некоторые муниципальные нормативные правовые акты. Планируется, что депутаты предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям. С проектом повестки можно ознакомиться здесь.