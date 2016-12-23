0
09:45
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
10:32
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
10:18
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор
11:09
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
09:30
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
09:13
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
21:43
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Происшествия

Два ДТП зарегистрировано в Псковской области 22 декабря

22 декабря в Псковской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД задержали трёх  водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 344 нарушения  Правил дорожного движения. 

В органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 14 по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 23 преступления, в том числе один угон, который удалось раскрыть.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
23 декабря 2016
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
22 декабря 2016
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор
22 декабря 2016
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор 18
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
21 декабря 2016
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
20 декабря 2016
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
20 декабря 2016
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
19 декабря 2016
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
Посол России в Турции умер после покушения
19 декабря 2016
Посол России в Турции умер после покушения 21

Идет загрузка...