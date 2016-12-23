Два ДТП зарегистрировано в Псковской области 22 декабря

09:38, 23 декабря 2016, ПАИ

22 декабря в Псковской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД задержали трёх водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 344 нарушения Правил дорожного движения.

В органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 14 по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 23 преступления, в том числе один угон, который удалось раскрыть.