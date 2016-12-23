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Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова

Заместитель главы администрации Великого Новгорода, ранее задержанный за распространение детской порнографии в интернете, подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении СУ СК РФ по Новгородской области.

Заместитель главы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев задержан в мае 2016 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет). По версии следствия, заместитель главы администрации города в течение двух лет размещал в соцсети на созданной им странице под псевдонимом «Дмитрий Лазарев» порнографические видеоролики.

В рамках расследования уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности. Установлено, что заместитель мэра с декабря 2015 года по январь 2016 года через социальную сеть осуществлял переписку с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в Пскове.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», — говорится в сообщении.

Следователем в отношении обвиняемого назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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