Сегодня Владимир Путин проведёт 12-ю большую пресс-конференцию

09:57, 23 декабря 2016, ПАИ

23 декабря в 12:00 президент РФ Владимир Путин традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию, для него уже двенадцатую. В этот раз впервые встреча с журналистами была отложена на сутки в связи с тем, что накануне состоялось прощание с погибшим в Турции российским послом Андреем Карловым.

Представители СМИ, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции.

Для освещения встречи аккредитовано рекордное число журналистов - 1437. На первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, а в 2015-м - уже 1392. Поэтому ежегодную встречу российского лидера с представителями СМИ и стали называть большой.

Другое объяснение этого определения - отсутствие временного регламента беседы президента с журналистами. Решение о времени завершения беседы принимает сам глава государства. Первая подобная встреча в 2001 году стала самой короткой по времени - 1 час 33 минуты. В 2008 году - самой продолжительной, тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В декабре прошлого года пресс-конференция длилась 3 часа 8 минут