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Культура

24 декабря в Пскове состоится капустник театральной мастерской «Гвозди»

24 декабря на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина пройдет новогодний капустник детской театральной школы-мастерской «Гвозди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертно дирекции.

Актеры и руководители студии приглашают всех неравнодушных к театральному искусству принять участие в капустнике. Посетить мероприятие может любой желающий. Важно только записаться в группе.

Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции. Руководители студии – артисты труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Евгения Львова и Денис Золотарев.

Напомним, что в уходящем году мастерская представила несколько серьезных театральных проектов, среди них спектакль «Вот это вещь!», показы которого прошли на большой сцене театра. А также фестиваль для подростков «В чем загвоздка?», в рамках которого состоялась премьера постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим».

Сейчас мастерская приступила к подготовке нового проекта. В группы скоро начнется новый набор, поэтому у юных поклонников театра есть возможность присоединиться к труппе «Гвоздей» и уже весной выступать на большой сцене в качестве актера театра.

 

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