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29-летний житель Псковского района подозревается в мошенничестве

29-летний житель Псковского района подозревается в мошенничестве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, проживающая в Великих Луках женщина решила получить кредит, воспользовавшись возможностями интернета. В социальных сетях неизвестный  мужчина предложил ей свои услуги для получения кредита, якобы, на льготных условиях, но сначала попросил перечислить деньги на указанный им счет.

Женщина перевела ему со своей банковской карты пять тысяч рублей. После этого незнакомец  перестал выходить с ней на контакт.

Потерпевшая обратилась  за помощью в полицию. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в этих мошеннических действиях. Им оказался безработный житель Псковского района, 1987 года рождения. Проводится проверка

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