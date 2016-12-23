В одном из псковских банков обнаружили фальшивую купюру

10:43, 23 декабря 2016, ПАИ

22 декабря в одном из финансовых учреждений областного центра полиция Пскова изъята банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - пояснили в ведомстве.

При обнаружении поддельной купюры гражданин должен незамедлительно сообщить об этом в ближайшем отделении полиции или по телефону 02.