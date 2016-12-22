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Общество

Псковский Красный Крест просит поддержать одиноких стариков из Гдовского дома-интерната

Псковский Красный Крест в рамках благотворительной акции по сбору подарков и денежных пожертвований для жильцов Гдовского дома-интерната престарелых и инвалидов. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, во время дежурств в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал» в Пскове сотрудники и волонтеры Красного Креста собрали более 49 000 рублей. 

Кроме того, горожане безвозмездно передают для постояльцев социального учреждения необходимые подарки: средства личной гигиены, полотенца, теплые носочки и варежки и другие нужные для пожилых людей вещи. 

Первыми поддержали инициативу проведения благотворительной акции участницы проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове». Несмотря на преклонный возраст, активистки проекта дежурят в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал», раздают листовки, разъясняют посетителям торговых точек условия проведения акции, а также собирают подарки. После дежурства пожилых волонтёров им на смену приходят студенты и школьники псковских образовательных учреждений. 

Акция по сбору подарков и денежных пожертвований продлится до 28 декабря. Псковский Красный Крест приглашает псковичей присоединиться к благотворительной акции. Это можно сделать с помощью пожертвования на любую сумму в копилки Красного Креста или покупки необходимого подарка и передачи его волонтерам, которые дежурят в торговых комплексах с 14:00 до 16:00 (будние дни) или с 14:00 до 18:00 (выходные дни). Также пожертвования и подарки можно принести в Псковский Красный Крест по адресу: Псков, улица Советская, 85. Контактный телефон: 72-20-88.

Добавим, финальным событием благотворительной акции «Рождественский подарок» станет визит 12 января 2017 года сотрудников Красного Креста и волонтеров Псковского колледжа искусств в Гдовский дом-интернат. Проживающие в социальном учреждении не только получат подарки, собранные или приобретенные на пожертвования во время акции, но и станут участниками праздничного концерта.

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