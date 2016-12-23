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Общество

От улицы Инженерной до Силово-Медводово в Пскове появилось освещение

В рамках муниципального контракта выполнены работы по строительству линии наружного освещения от улицы Инженерной до улицы Силово-Медведово в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С учетом перекрестков освещение улицы обеспечено восьмью опорами с 13 энергосберегающими светильниками, также проложена кабельная линия протяженностью свыше двухсот метров.

Работы выполнены в рамках программы повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования «Город Псков». Срок гарантии - 3 года.

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