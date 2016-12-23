Дмитрий Михайлов занял пост первого секретаря Псковского горкома КПРФ

11:10, 23 декабря 2016, ПАИ

Экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов занял пост первого секретаря Псковского городского комитета КПРФ вместо Петра Алексеенко, который 17 декабря был избран первым секретарем обкома компартии вместо скоропостижно скончавшегося 12 декабря Александра Рогова. Как стало известно Псковскому агентству информации, новую должность Дмитрий Михайлов получил также 17 декабря.

«Это молодой политик, боец — я думаю, работа городского отделения только улучшится», - прокомментировал это назначение новый первый секретарь обкома КПРФ.

Напомним, что Дмитрий Михайлов в декабре 2011 года был избран депутатом регионального парламента по одномандатному округу № 2, обойдя, в том числе, единоросса Дмитрия Хритоненкова.

В 2016 году он вновь баллотировался по этому округу, но был снят с выборов по заявлению кандидата-самовыдвиженца, являвшегося его полным тезкой. Поводом для снятия стало то, что в поданным в избирком документах представитель КПРФ не указал ИНН своего ребенка.