Мошенники похитили деньги с банковской карты жительницы Псковского района

11:19, 23 декабря 2016, ПАИ

Неизвестные злоумышленники путем обмана удаленно завладели деньгами местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Гражданке на мобильный телефон пришло SMS-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в SMS номеру. Ей ответил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Для «решения проблемы» он запросил у звонившей реквизиты ее банковской карты. Женщина сообщила требуемые данные.

Спустя некоторое время с ее карты было снято более десяти тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время в ходе проверки сотрудники ОМВД России по Псковскому району уточняют все обстоятельства произошедшего. Удалось выяснить, в частности, что номер телефона, с которого поступило сообщение, зарегистрирован в Самарской области.