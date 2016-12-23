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Мошенники похитили деньги с банковской карты жительницы Псковского района

Неизвестные злоумышленники путем обмана удаленно завладели деньгами местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Гражданке на мобильный телефон пришло SMS-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в SMS номеру. Ей ответил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Для «решения проблемы» он запросил у звонившей реквизиты ее банковской карты. Женщина сообщила требуемые данные.

Спустя некоторое время с ее карты было снято более десяти тысяч рублей. Потерпевшая обратилась  за помощью в полицию.

В настоящее время в ходе проверки сотрудники ОМВД России по  Псковскому району уточняют все обстоятельства произошедшего. Удалось выяснить, в частности, что  номер телефона, с которого поступило сообщение, зарегистрирован в Самарской области.

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