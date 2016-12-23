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Политика

Псковские коммунисты готовятся к выборам и 100-летию Октября

«В апреле 2017 года пройдёт областная конференция, где мы изберём делегатов на съезд партии и решим другие наши вопросы», - сообщил сегодня, 23 декабря, Петр Алексеенко, 17 декабря избранный первым секретарем Псковского обкома КПРФ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он также отметил, что в 2017 году компартии предстоит большая выборная кампания. «Ну и конечно главный праздник — 100-летие Великой Октябрьской революции».

Петр Алексеенко сообщил, что 22 декабря был создан оргкомитет по проведению этой даты, «чтобы достойно встретить 100-летие Великого Октября».

По его словам, на январской сессии Псковского областного Собрания он должен получить мандат депутата регионального парламента, ставший вакантным после скоропостижной смерти Александра Рогова.

«Я по образованию экономист, буду работать в экономическом комитете. Тем более там предполагается штатная должность — чтобы нам не потерять ставку... Но как решат депутаты - у нас были примеры, когда Шлосберг перестал быть депутатом, а женщину вот прокатили», - добавил Алексеенко.

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