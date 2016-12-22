Рождественский бал на английском языке пройдёт в Псковской областной библиотеке

11:19, 23 декабря 2016, ПАИ

25 декабря в 14:30 Международный библиотечный центр (улица Профсоюзная, д.2) проведёт ежегодную рождественскую ёлку на английском языке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

Композиция праздника включает в себя: инсценированное чтение сказки «Белоснежка и 7 гномов» с участием носителя языка, профессора Дж. Мерсеро Томпсона (США); карнавал вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой (общение на английском языке); исполнение песен и стихотворений рождественской тематики на английском языке, выступление иллюзиониста Вадима Дягилева.

В качестве соисполнителей на маскараде выступят: преподаватели и воспитанники псковского образовательного центра иностранных языков «Парус»: руководитель – Т. Немчинова, преподаватель английского языка А. Карьерова, дошкольники, учащиеся и студенты – в возрасте от 5 до 18 лет.

Вход свободный.