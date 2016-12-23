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Владимир Никитин: Псковский обком КПРФ не пошел на поводу у тех, кто «летит на троянском коне»

«Президиум ЦК с удовлетворением отметил, что обком партии проявил зрелость и не пошел на поводу у тех людей, которые «вместо тройки заветной летят на троянском коне», - заявил член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин, комментируя ситуацию, сложившуюся в Псковском областном комитете компартии после скоропостижной смерти 12 декабря его первого секретаря Александра Рогова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Владимир Никитин рассказал сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

Владимир Никитин

«Троянский конь для нас придуман администрацией области, чтобы купить членов отделения депутатскими мандатами. Несколько человек купились и поставили свои личные интересы выше общепартийных. На конференции они получили достойный отпор», - пояснил Никитин. 

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