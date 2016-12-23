Алексеенко не разъединяет людей, а умеет объединять - Никитин

11:42, 23 декабря 2016, ПАИ

«Он показал себя человеком, который не разъединяет людей, а умеет объединять людей», - так член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин охарактеризовал нового первого секретаря Псковского обкома компартии Петра Алексеенко. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

Напомним, Петр Алексеенко был избран лидером регионального отделения КПРФ 17 декабря вместо скоропостижно скончавшегося 12 декабря Александра Рогова. Ему же достанется и мандат депутата Псковского областного Собрания, ставший вакантным после смерти Рогова.

Никитин отметил, что Алексеенко закончил престижный Ленинградский экономический институт, а также Ленинградскую партшколу. Прошёл путь по ступенькам от секретаря первичной партийной организации, до персека обкома. «Верность коммунистической идее он доказал — когда все бежали с тонущего корабля, он восстановился в КПРФ», - добавил Никитин.

Он также напомнил, что Петр Алексеенко работал вторым секретарём Пыталовского райкома ещё КПСС. «Он был передовым районом, Алексеенко имеет опыт работы в сельской местности», - пояснил член президиума ЦК.

По мнению Владимира Никтина, Петр Алексеенко «хорошо знает уже депутатскую работу - он возглавлял фракцию КПРФ в Псковской городской Думе».