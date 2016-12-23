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Политика

На выборы 2017-го года псковские коммунисты будут «подтягивать молодых подготовленных людей»

«Будем подтягивать молодых подготовленных людей и в Великих Луках, и в Пскове. Мы уже сейчас думаем, кто будет выдвигаться, думаем, как этих людей позиционировать, как этот образ создать», - заявил член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин, комментируя тему предстоящих в 2017 году в Псковской области муниципальных выборов.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции Владимир Нитин заявил: «Люди, как вы знаете, у нас есть. Причём люди яркие».

«Взять того же Сосновского [Сергей Сосновский – депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, избранный в 2016 году - ПАИ] - гендиректора уникального предприятия, которое выпускает оборудование для подводных работ и сейчас работает на оборонный комплекс страны», - привел он пример. При этом Никитин отметил, что Сергей Сосновский – «партийный человек, мы совместно будем решать, где применить его навыки».

В Пскове, по мнению Владимира Никитина, у компартии «тоже хорошие перспективы, потому что предприниматели видят, как коммунист Мурылёв [псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв - ПАИ] в ранге уполномоченного защищает их интересы».

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