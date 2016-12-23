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Общество

Эксперт: Отказ от проведения юниорского чемпионата мира в Острове - не трагедия, а победа российского биатлона

«Отказ от этапа Кубка мира и юниорского Чемпионата мира – это дипломатическое решение», - отметила в эфире радио Sputnik спортивный эксперт Наталья Калугина. «России удалось обойтись «малой кровью». Некоторые видят трагедию в отказе от этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове. Я же лично вижу победу российского биатлона», - добавила она.

Калугина пояснила, что 22 декабря на заседании Союза биатлонистов России (СБР) решался вопрос дисквалификации России как страны. В итоге, биатлон остался в международном пуле. По ее мнению, это был «результат огромной дипломатической работы». Она считает, что подобное решение было «мудрым», оно было демонстрацией готовности к переговорам.

«Нужны топовые спортивные медики. Без нормальной медицинской поддержки результат невозможен. Но эта поддержка должна быть легальной и профессиональной. Кроме того, необходимы более ясные критерии отбора, чтобы в сборную команду попадали действительно сильнейшие, те спортсмены, которые могут добиваться результатов. И нельзя останавливать ту работу, благодаря которой накануне произошла маленькая, но победа. Это тот промежуточный финиш, с которым можно поздравить руководство СБР», – считает спортивный обозреватель.

Напомним, что международный союз биатлонистов (IBU) по итогам экстренного заседания исполкома организации 22 декабря в Мюнхене объявил, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых в докладе независимой комиссии WADA Ричарда Макларена биатлонистов, двое из которых были временно отстранены от соревнований.

Во второй части доклада, опубликованной 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были якобы вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи или получили выгоду от этого.

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал рабочую группу, которая в четверг доложила свои выводы исполнительному совету союза, а сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (9-12 марта).

В этих условиях СБР не пошел на конфликт и отказался от двух международных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров в городе Острове Псковской области.

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