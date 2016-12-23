Коммунисты создали «Псковинформбюро»

12:02, 23 декабря 2016, ПАИ

Псковские коммунисты намерены использовать в ходе выборных кампаний 2017-го года «ленинские практики», заявил член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Никитин пояснил, что компартия в рамках проекта «Псковинформбюро» будет издавать «брошюры по актуальным вопросам» формата А5. Он отметил, что авторы текстов, в числе которых он сам, опираются на тезисы «советников президента, академиков».

Также Владимир Никитин показал свою новую книгу «России нужен русский лад» и сказал, что был удивлён, но 20 экземпляров взяли в администрации президента. По его словам многие тезисы КПРФ власть использует: «И то, что Россия не государство-нация, а государство-цивилизация, что Путин говорил, и что не надо разрывать связь поколений».